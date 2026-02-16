3 Bocah Tenggelam di Sungai Winongo, 1 Meninggal Dunia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tiga bocah tenggelam di Sungai Winongo, Dusun Glondong, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pada Jumat (13/2).

Dua korban bisa diselamatkan, sementara satu korban dinyatakan meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kronologi kejadian bermula saat sejumlah bocah yang duduk di sekolah dasar bermain di sungai.

Empat orang bermain di Sungai Wingongo Kecil, sementara enam orang lainnya di Sungai Winongo Besar.

"Ketiga korban berjalan menuju DAM, tetapi karena arus teralu deras ketiganya tenggelam," katanya.

Dua bocah berhasil diselamatkan oleh warga setelah mendengar suara minta tolong.

Korban berinisial BSF warga Panggungarjo terbawa arus sampai ke tengah DAM.

"Setelah pencarian yang dibantu petugas BPBD kurang lebih 2 jam, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.