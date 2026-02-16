Terjadi Lonjakan Penumpang, Daop 6 Yogyakarta Operasikan KA Tambahan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepadatan penumpang saat momen libur panjang akhir pekan dalam rangka perayaan Imlek mulai terasa di stasiun Daop 6 Yogyakarta pada Sabtu (14/2).

Pihak KAI mencatat setidaknya 51.105 penumpang tiba dan berangkat dari wilayah Daop 6 Yogyakarta.

Sebanyak 28.918 penumpang tiba, sementara 22.187 penumpang naik atau berangkat dari sejumlah stasiun Daop 6.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan telah terjadi peningkatan penumpang akhir pekan biasanya.

"Libur akhir pekan kali ini lebih panjang karena adanya tambahan cuti bersama dan libur nasional sehingga banyak dimanfaatkan untuk liburan bersama keluarga," katanya.

Menurutnya, Kota Yogyakarta menjadi magnet karena memiliki paket wisata yang lengkap, mulai dari alam, wisata edukasi hingga pusat belanja.

"Salah satu faktor adanya peningkatan pergerakan penumpang yang didukung faktor keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu dan pelayanan yang selalu ditingkatkan secara berkesinambungan oleh Daop 6 Yogyakarta," kata Feni.

Untuk mengakomodir lonjakan penumpang, pihaknya menambah kereta api di wilayah tersebut.