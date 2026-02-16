Mutasi Jabatan di Polres Kulon Progo, Kapolres Tekankan Etos Kerja

JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 18:10 WIB
Prosesi serah terima jabatan di lingkungan Polres Kulon Progo pada Kamis (12/2). Foto: Humas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah pejabat di lingkungan Polres Kulon Progo dimutasi pada Kamis (12/2).

Prosesi serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kulon Progo AKBP Ridho Hidayat dan dihadiri jajarannya. 

AKBP Ridho mengapresiasi dedikasi pejabat lama selama bertugas di Kabupaten Kulon Progo. 

"Semoga pengalaman dan semangat yang telah diberikan menjadi bekal di tempat tugas yang baru," ujarnya. 

Adapun pejabat yang berganti untuk jabatan wakapolres, kasatlantas, kasatreskrim dan kasi propam. 

Posisi wakapolres diemban Kompol Muhamad Sholeh yang menggantikan Kompol Amalia Normadiah.

Jabatan kasatreskrim diterima Iptu Subhan Afinan menggantikan AKP Adriana Yusup.

Kemudian, jabatan kasatlantas berganti pimpinan dari AKP Priya Tri Handaya kepada AKP Kristiyono.

