Rimba dan Triyo Handoko Nakhodai AJI Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jurnalis Ayo Bandung Hartanto Ardi Saputra dan Triyo Handoko terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta periode 2026–2029.

Keduanya terpilih dalam Konferensi Kota (Konferta) ke-9 di Wisma Pojok Indah, Condongcatur, Depok, Sleman pada Sabtu (14/2).

Pasangan ini terpilih menggantikan kepemimpinan Januardi Husin (JPNN) dan Lugas Subarkah (Harian Jogja).

Hartanto alias Rimba dalam sambutannya mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama komunitas pers untuk bergotong royong memperkuat ekosistem jurnalisme di Indonesia.

“Saya dan Triyo berterima kasih atas kepercayaan kepada kami. Bantuan dan dukungan menjadi sangat penting untuk menjalankan organisasi,” katanya.

Menurutnya, misi besar tersebut tidak dapat dipikul oleh AJI sendirian tanpa adanya dukungan kolektif dari publik.

Pernyataan tersebut selaras dengan tema yang diusung dalam Konferta ke-9, yaitu "Tantangan Jurnalisme di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dan Melemahnya Industri Media".

Tema tersebut dipilih sebagai bentuk keprihatinan AJI Yogyakarta atas menguatnya otoritarianisme selama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. (mcr25/jpnn)