Info Lengkap Atraksi Barongsai pada Perayaan Imlek 2026 Hari Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kemeriahan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili mencapai puncaknya hari ini, Selasa 17 Februari 2026. Berbagai sudut ikonik di Yogyakarta bertransformasi menjadi panggung akrobatik naga dan singa (Barongsai & Liong).

Bagi Anda yang ingin menyaksikan kelincahan para pemain barongsai, berikut adalah rangkuman lokasi dan jadwal pertunjukan yang tidak boleh dilewatkan.

Kawasan Wisata Sejarah & Budaya

Candi Prambanan: Nikmati perpaduan megahnya candi dengan aksi dari Paguyuban Barongsai Naga Winongo. Selain nonton barongsai, Anda bisa mencoba keberuntungan lewat sesi tarot reading gratis pada pukul 14.00 WIB (cek syarat di IG @PrambananPark).

Candi Borobudur: Paguyuban Panbers Jogja siap menghibur pengunjung di area pelataran candi. Momen ini sangat pas dinikmati bagi pemegang tiket paket sunrise/sunset.

Kampung Ketandan (PBTY): Pusat perayaan Imlek di Jogja ini menyajikan atraksi Liong Samsi setiap harinya selama pekan perayaan.

Pusat Perbelanjaan (Mall)

Plaza Ambarrukmo: Menghadirkan tema "CONVERGENCE". Hari ini adalah jadwal utama untuk Barongsai Tonggak & Liong Show. Selain itu, penonton akan dimanjakan dengan Bian Lian (tari ubah wajah), Lunar Fusion Show, dan Legend of Wushu.