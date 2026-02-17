Epson Bidik Dominasi Pasar B2B 2026, Fokus pada Inovasi Hijau dan Penguatan Konten Lokal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Raksasa teknologi global, Epson, secara resmi mengungkap peta jalan (roadmap) strategisnya untuk 2026 dalam rangkaian Media Gathering dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Bangkok. Dalam pertemuan tersebut, Epson menegaskan ambisinya untuk memimpin pasar melalui transformasi teknologi yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada sektor Business-to-Business (B2B).

?Menghadapi 2026, Epson memposisikan diri bukan sekadar sebagai penyedia perangkat, melainkan mitra solusi berkelanjutan.

Jajaran pimpinan Epson menekankan bahwa efisiensi energi akan menjadi tulang punggung produk mereka.

?"Performa tinggi tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Kami berkomitmen menghadirkan solusi yang meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi jejak karbon secara signifikan," ungkap Managing Director PT Epson Indonesia Ng Ngee Khiang.

?Langkah ini merupakan respons langsung terhadap tren pasar global yang kini lebih memprioritaskan teknologi ramah lingkungan (eco-friendly) untuk menekan biaya operasional jangka panjang.

?Salah satu poin krusial yang dibahas adalah komitmen Epson terhadap regulasi pemerintah Indonesia, khususnya terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Epson berencana meningkatkan konten lokal pada portofolio produknya untuk memperkuat industri manufaktur dalam negeri.

?Beberapa pilar utama yang menjadi fokus diskusi, meliputi akselerasi digital di sektor pendidikan dan korporasi, pengembangan teknologi cetak masa depan yang lebih hemat energi, dan penyesuaian produk dengan kebijakan konten lokal agar lebih kompetitif di pasar nasional.