Prakiraan Cuaca di Yogyakarta pada Hari Ini, Rabu 18 Februari 2026

Rabu, 18 Februari 2026 – 04:51 WIB
Ilustrasi cuaca ekstrem di Kota Yogyakarta. Foto: dok JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Rabu (18/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca berawan.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan akan mulai turun pada siang hari. Saat sore, akan turun hujan lebat disertai petir. Pada malam hari cuaca akan kembali berawan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Rabu 18 Februari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

