Info SIM Keliling Yogyakarta pada Hari Ini, Rabu 18 Februari 2026

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:05 WIB
Info SIM Keliling Yogyakarta pada Hari Ini, Rabu 18 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini Rabu 18 Februari 2026, sejumlah titik layanan SIM Keliling dan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah dibuka. Pastikan Anda menyiapkan dokumen lengkap sebelum berangkat ke lokasi.

Berdasarkan data operasional rutin dan berkala, berikut adalah titik lokasi pelayanan yang aktif hari ini:

1. Kota Yogyakarta

Depan Puro Pakualaman

Waktu: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.

Mal Pelayanan Publik (Balai Kota Jogja)

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB.

2. Kabupaten Gunungkidul

Beberapa tempat di Yogyakarta menyediakan layanan SIM Keliling pada hari ini, Rabu 18 Februari 2026. Cek jadwal selengkapnya di sini.
