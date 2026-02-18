Info SIM Keliling Yogyakarta pada Hari Ini, Rabu 18 Februari 2026
Rabu, 18 Februari 2026 – 05:05 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini Rabu 18 Februari 2026, sejumlah titik layanan SIM Keliling dan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah dibuka. Pastikan Anda menyiapkan dokumen lengkap sebelum berangkat ke lokasi.
Berdasarkan data operasional rutin dan berkala, berikut adalah titik lokasi pelayanan yang aktif hari ini:
1. Kota Yogyakarta
Depan Puro Pakualaman
Waktu: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.
Mal Pelayanan Publik (Balai Kota Jogja)
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB.
2. Kabupaten Gunungkidul
