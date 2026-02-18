Pelanggaran Lalin di Jogja Menurun, Kecelakaan Masih Tinggi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mencatat hasil positif selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Progo 2026 yang digelar pada 2 hingga 15 Februari lalu. Tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah DIY dilaporkan turun signifikan.

Kepala Bidang Humas Polda DIY Komisaris Besar Polisi Ihsan mengatakan efektivitas personel di lapangan serta meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama di balik tren positif ini.

Berdasarkan data kepolisian, jumlah tindakan tilang merosot tajam sebesar 67 persen, yakni dari 2.507 pelanggaran pada 2025 menjadi hanya 836 pelanggaran pada tahun ini.

Selain penurunan angka tilang, jumlah teguran kepada pengendara juga berkurang sebanyak 22 persen, dari 10.803 tindakan menjadi 8.386 tindakan.

Kombes Pol Ihsan menilai tren ini sebagai indikator kuat meningkatnya kepatuhan kolektif masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

Catatan Evaluasi Kecelakaan

Meski angka pelanggaran turun drastis, angka kecelakaan lalu lintas hanya mengalami penurunan tipis. Tercatat ada 129 kasus kecelakaan pada 2026, berkurang sedikit dari 132 kasus pada tahun sebelumnya.

Dari total kejadian tersebut, dilaporkan terdapat tiga korban meninggal dunia yang semuanya terjadi di wilayah hukum Polresta Sleman.