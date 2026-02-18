5 Rekomendasi Spot Ngabuburit Seru dan Murah di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Momen ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa menjadi rutinitas yang paling dinanti selama bulan Ramadan. Di Yogyakarta, mencari tempat untuk menghabiskan waktu sore bukanlah hal sulit.

Mulai dari pemandangan alam yang memukau hingga pusat kuliner rakyat, Jogja menawarkan berbagai pilihan yang ramah di kantong.

Berikut adalah 5 rekomendasi spot ngabuburit di Jogja yang dijamin bikin waktu menunggu Magrib terasa singkat:

1. Berburu City Light di Puncak Sosok

Bagi Anda pencinta senja dan perbukitan, Puncak Sosok di Bawuran Bantul adalah pilihan utama. Hanya berjarak sekitar 20 menit dari pusat kota, tempat ini menawarkan panorama perbukitan hijau dan kerlap-kerlip lampu kota (city light) saat hari mulai gelap.

Selama Ramadan, Puncak Sosok mulai beroperasi pukul 16.00 WIB, lengkap dengan aneka kuliner lokal yang menggugah selera.

2. Kemeriahan Budaya di Pekan Budaya Tionghoa (PBTY)

Jika ingin suasana ngabuburit yang berbeda, mampirlah ke kawasan Ketandan, Malioboro. Kehadiran Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta menghadirkan perpaduan akulturasi budaya yang kental.