JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 5 Rekomendasi Spot Ngabuburit Seru dan Murah di Jogja

5 Rekomendasi Spot Ngabuburit Seru dan Murah di Jogja

Rabu, 18 Februari 2026 – 14:57 WIB
5 Rekomendasi Spot Ngabuburit Seru dan Murah di Jogja - JPNN.com Jogja
Puncak Sosok, Bantul. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Momen ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa menjadi rutinitas yang paling dinanti selama bulan Ramadan. Di Yogyakarta, mencari tempat untuk menghabiskan waktu sore bukanlah hal sulit.

Mulai dari pemandangan alam yang memukau hingga pusat kuliner rakyat, Jogja menawarkan berbagai pilihan yang ramah di kantong.

Berikut adalah 5 rekomendasi spot ngabuburit di Jogja yang dijamin bikin waktu menunggu Magrib terasa singkat:

Baca Juga:

1. Berburu City Light di Puncak Sosok

Bagi Anda pencinta senja dan perbukitan, Puncak Sosok di Bawuran Bantul adalah pilihan utama. Hanya berjarak sekitar 20 menit dari pusat kota, tempat ini menawarkan panorama perbukitan hijau dan kerlap-kerlip lampu kota (city light) saat hari mulai gelap.

Selama Ramadan, Puncak Sosok mulai beroperasi pukul 16.00 WIB, lengkap dengan aneka kuliner lokal yang menggugah selera.

Baca Juga:

2. Kemeriahan Budaya di Pekan Budaya Tionghoa (PBTY)

Jika ingin suasana ngabuburit yang berbeda, mampirlah ke kawasan Ketandan, Malioboro. Kehadiran Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta menghadirkan perpaduan akulturasi budaya yang kental.

Beberapa tempat di Yogyakarta tersedia untuk ngabuburit. Lokasinya asyik dan relatif murah.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   tempat ngabuburit ngabuburit jogja tempat ngabuburit jogja ngabuburit yogyakarta ngabuburit bulan ramadan puasa jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU