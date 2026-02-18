Dampak Cuaca Ekstrem di Jogja Hari Ini

JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 20:07 WIB
Petugas membersihkan dahan akibat pohon tumbang di Sewon, Bantul pada Rabu (18/2). Foto: Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu siang (18/2).

Berdasarkan data BPBD DIY, cuaca ekstrem untuk wilayah Kota Yogyakarta menyebabkan pohon tumbang, gangguan akses jalan hingga jaringan telekomunikasi. 

Di Kabupaten Gunungkidul, terdapat empat kecamatan terdampak berupa pohon tumbang, rumah rusak, gangguan listrik serta kendaraan rusak.

Kemudian, di Kabupaten Bantul paling parah terdampak hujan disertai angin.

Tercatat 25 titik terdampak di tujuh kecamatan berupa terganggunya akses jalan dan belasan rumah rusak.

Kendati demikian, tidak terdapat korban jiwa di tiga wilayah terdampak.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan cuaca ekstrem di Bantul menimpa sebuah rumah di Desa Panggungjarjo, Kecamatan Sewon.

"Pohon tumbang tersebut juga melintang di jalan sehingga menghalangi arus lalu lintas di Jalan Parangtritis," ujarnya. 

Hujan disertai angin kencang menimbulkan sejumlah kerusakan di wilayah DIY. Puluhan titik terdampak cuaca ekstrem.
