Menu Pilihan yang Tepat Agar Pencernaan Lancar Selama Puasa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjaga kesehatan pencernaan menjadi tantangan tersendiri saat tubuh harus beradaptasi dengan pola makan baru selama bulan Ramadan. Ahli gizi Rita Ramayulis menekankan bahwa kunci utama agar metabolisme tetap terjaga adalah dengan konsisten mengonsumsi buah dan sayur, baik saat sahur maupun berbuka.

Menurutnya, serat dari sayur dan buah adalah komponen wajib yang dibutuhkan tubuh untuk memastikan saluran cerna berfungsi optimal sepanjang hari.

Meski semua jenis buah bermanfaat, Rita menyebutkan beberapa jenis buah memiliki keunggulan spesifik untuk membantu sistem kerja perut, yaitu pepaya, alpukat dan buang naga.

Pepaya mengandung enzim pencernaan alami yang mempercepat pemecahan makanan, alpukat kaya akan lemak sehat yang memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus mendukung fungsi cerna, sementara buah naga kaya akan kandungan air dan serat yang sangat efektif melancarkan Buang Air Besar (BAB).

“Semua buah dan semua jenis sayur itu efektif untuk membantu pencernaan lancar. Namun, kalau dicari yang paling cepat membantu, pepaya termasuk yang baik karena mengandung enzim pencernaan,” jelas Rita, Rabu (18/2).

Untuk kategori sayuran, Rita menyarankan jenis yang praktis namun kaya nutrisi. Sayuran yang mudah dicerna sangat direkomendasikan agar tidak memberatkan kerja lambung setelah seharian berpuasa.

Sayur bayam dan wortel adalah pilihan yang tepat karena mudah diolah dan sangat praktis dipadukan dengan berbagai menu utama.

Selain itu, labu siam dan sayuran hijau lainnya juga baik untuk menjaga kelembapan saluran cerna.