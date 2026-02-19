Ribuan Tiket Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 6 Yogyakarta Siapkan 10 Kereta Tambahan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Antusiasme masyarakat untuk mudik menggunakan moda transportasi kereta api mulai memuncak. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat 191.828 tiket kereta api edisi Lebaran 2026 telah terjual hingga Kamis (19/2).

Masa angkutan Lebaran tahun ini ditetapkan berlangsung mulai 11 Maret hingga 1 April 2026. Mengingat pemesanan telah dibuka sejak 25 Januari lalu, beberapa rute favorit terpantau mulai dipadati calon penumpang.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan bahwa terdapat satu tanggal yang menjadi puncak pemesanan tertinggi sejauh ini.

Tanggal favorit yang paling banyak dipilih calon penumpang adalah 24 Maret 2026, dengan 18.684 tiket telah terjual.

Beberapa kereta api favorit yang paling banyak dipilih, antara lain KA Sri Tanjung, KA Bengawan, KA Joglosemarkerto, KA Taksaka, dan KA Lodaya.

"Berdasarkan data per hari ini, terpantau bahwa 24 Maret 2026 menjadi tanggal favorit atau pemesanan tertinggi sepanjang angkutan Lebaran," jelas Feni pada Kamis (19/2).

Guna mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat yang belum mendapatkan tiket, PT KAI telah menyiapkan langkah strategis.

Sepuluh kereta api tambahan akan dioperasikan untuk memecah kepadatan dan memberikan opsi lebih banyak bagi calon penumpang.