Jadwal SIM Keliling DIY Hari Ini, Sabtu 21 Februari 2026: Ada Layanan Malam Minggu

Sabtu, 21 Februari 2026 – 09:30 WIB
Ilustrasi bus pelayanan SIM keliling. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), beberapa titik layanan SIM Keliling tersedia hari ini, Sabtu, 21 Februari 2026. Menariknya, layanan hari Sabtu didominasi oleh jadwal sore hingga malam hari guna memudahkan warga yang sibuk di jam kerja.

Berdasarkan data operasional dari masing-masing Polres, berikut adalah lokasi dan jadwal selengkapnya:

1. Kabupaten Sleman (Malam Minggu)

Polresta Sleman menyediakan layanan di pusat perbelanjaan untuk memudahkan warga sambil bermalam minggu.

Lokasi: Sleman City Hall (SCH)

Waktu: Pukul 19.00 WIB – Selesai

2. Kabupaten Bantul (Layanan Sore/Malam)

Polres Bantul membuka layanan bagi warga di sekitar pusat pemerintahan kabupaten.

Beberapa tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta melayani perpanjangan SIM pada malam hari ini, Sabtu 21 Februari 2026.
