Prakiraan Cuaca Hari Ini, Minggu 22 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (22/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca berawan.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan akan mulai turun pada siang hari. Saat sore, akan turun hujan lebat disertai petir. Pada malam hari cuaca akan kembali berawan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 22 Februari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Cerah

Malam: Cerah

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah