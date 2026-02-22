JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Prakiraan Cuaca Hari Ini, Minggu 22 Februari 2026

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Minggu 22 Februari 2026

Minggu, 22 Februari 2026 – 05:00 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Minggu 22 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah Yogyakarta. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (22/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca berawan.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan akan mulai turun pada siang hari. Saat sore, akan turun hujan lebat disertai petir. Pada malam hari cuaca akan kembali berawan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Baca Juga:

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 22 Februari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Baca Juga:

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Berikut ini info tentang prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 22 Februari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja Cuaca hari ini prakiraan Cuaca hari ini prakiraan cuaca Jogja cuaca jogja hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU