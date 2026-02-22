Sempat Terdengar Percikan, Rumah Penjual Pakan Burung di Sleman Terbakar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Musibah kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di kawasan Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman pada Sabtu sore (21/2). Insiden yang menimpa kediaman milik D (39), seorang penjual pakan burung, terjadi sekitar pukul 15.40 WIB dan sempat mengejutkan warga sekitar.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun menjelaskan bahwa sebelum api membesar, saksi di lokasi kejadian sempat mendengar suara percikan yang mencurigakan dari arah bangunan.

"Saksi mendengar suara percikan yang diduga berasal dari kembang api yang tersimpan di dalam garasi rumah korban," ungkap AKP Salamun dalam keterangannya, Minggu (22/2).

Berdasarkan hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan petugas, sumber api diduga berasal dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik di bagian belakang rumah.

Api dengan cepat merembet dan menyambar tumpukan kembang api sisa dagangan yang disimpan di dalam garasi.

Kondisi tersebut membuat api kian sulit dikendalikan dan sempat menimbulkan rentetan letupan kembang api ke arah atas.

Warga setempat sempat bergotong-royong mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum armada Pemadam Kebakaran tiba di lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dampak kerugian material tergolong besar. Rumah berukuran 50 meter persegi itu hangus terbakar.