JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Imsak & Magrib di Yogyakarta, Senin 23 Februari 2026

Jadwal Imsak & Magrib di Yogyakarta, Senin 23 Februari 2026

Senin, 23 Februari 2026 – 03:00 WIB
Jadwal Imsak & Magrib di Yogyakarta, Senin 23 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi jadwal imsakiah di Yogyakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Berikut ini adalah jadwal imsak dan magrib untuk wilayah Yogyakarta pada Senin, 23 Februari 2026.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriyah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026.

Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) wajib mengetahui jadwal imsakiah dan magrib di wilayahnya.

Baca Juga:

Imsak atau imsakiah merupakan batas waktu umat Muslim yang hendak menunaikan sahur sebelum menjalankan puasa. 

Perhitungan waktu imsak untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya ini disusun oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

Simak jadwal imsak dan magrib untuk wilayah DIY meliputi Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Baca Juga:

1. Kota Jogja

Imsak: 04.16 WIB

Cek di sini jadwal imsak dan magrib untuk wilayah Yogyakarta hari ini Senin 23 Februari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   jadwal imsak imsakiah Jogja jadwal imsak jogja jadwal magrib waktu imsak jogja buka puasa Jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU