JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 23 Februari 2026

Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 23 Februari 2026

Senin, 23 Februari 2026 – 06:05 WIB
Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 23 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya hampir habis, pihak Kepolisian kembali membuka layanan SIM Keliling dan Mal Pelayanan Publik pada hari ini, Senin (23/2/2026).

Berdasarkan data operasional rutin, berikut adalah titik lokasi pelayanan yang tersedia untuk memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan SIM:

1. Wilayah Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)

Baca Juga:

Depan Puro Pakualaman: Pukul 09.00 WIB – Selesai.

Mal Pelayanan Publik (Kompleks Balai Kota Jogja): Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2. Wilayah Kabupaten Bantul (Polres Bantul)

Baca Juga:

SIM Keliling: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Untuk hari Senin, silakan pastikan titik terdekat di Satpas Polres Bantul, karena jadwal Keliling spesifik dimulai pada hari Selasa.

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 23 Februari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini sim keliling Jogja Jadwal SIM keliling sim keliling sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU