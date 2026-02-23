Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 23 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya hampir habis, pihak Kepolisian kembali membuka layanan SIM Keliling dan Mal Pelayanan Publik pada hari ini, Senin (23/2/2026).

Berdasarkan data operasional rutin, berikut adalah titik lokasi pelayanan yang tersedia untuk memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan SIM:

1. Wilayah Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)

Depan Puro Pakualaman: Pukul 09.00 WIB – Selesai.

Mal Pelayanan Publik (Kompleks Balai Kota Jogja): Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2. Wilayah Kabupaten Bantul (Polres Bantul)

SIM Keliling: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Untuk hari Senin, silakan pastikan titik terdekat di Satpas Polres Bantul, karena jadwal Keliling spesifik dimulai pada hari Selasa.