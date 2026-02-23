Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 23 Februari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya hampir habis, pihak Kepolisian kembali membuka layanan SIM Keliling dan Mal Pelayanan Publik pada hari ini, Senin (23/2/2026).
Berdasarkan data operasional rutin, berikut adalah titik lokasi pelayanan yang tersedia untuk memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan SIM:
1. Wilayah Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)
Depan Puro Pakualaman: Pukul 09.00 WIB – Selesai.
Mal Pelayanan Publik (Kompleks Balai Kota Jogja): Pukul 08.00 – 12.00 WIB.
2. Wilayah Kabupaten Bantul (Polres Bantul)
SIM Keliling: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.
Untuk hari Senin, silakan pastikan titik terdekat di Satpas Polres Bantul, karena jadwal Keliling spesifik dimulai pada hari Selasa.
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 23 Februari 2026.
