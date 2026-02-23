Cuaca di Jogja pada Hari Ini, Senin 23 Februari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Senin (23/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca hujan ringan.
Pada siang dan sore hari umumnya cuaca di Jogja akan berawan, sementara pada malam hari akan turun hujan di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.
Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Senin Februari 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Hujan ringan
