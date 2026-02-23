JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 05:00 WIB
Cuaca di Jogja pada Hari Ini, Senin 23 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca di Jogja hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Senin (23/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca hujan ringan.

Pada siang dan sore hari umumnya cuaca di Jogja akan berawan, sementara pada malam hari akan turun hujan di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Senin Februari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Hujan ringan

Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari Senin, 23 Februari 2026. Pagi dan malam hujan ringan.
