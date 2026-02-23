JPNN.com

Polisi Diminta Segera Menyelidiki Kasus Pelecehan Seksual di SLB Yogyakarta

Senin, 23 Februari 2026 – 22:00 WIB
Ilustrasi -Kekerasan seksual terhadap anak. Foto: Sultan Amanda/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi diminta segera mengambil langkah dengan memeriksa oknum guru di salah satu sekolah luar biasa Yogyakarta.

Guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) itu tersandung kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswa.

Kadiv Humas Jogja Police Watch Baharuddin Kamba mengatakan kasus ini harus segera dituntaskan lewat jalur hukum yang berlaku.

"Jangan sampai ada alasan nonyuridis hukum sehingga membuat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswa disabilitas ini diselesaikan lewat restoratif justice," kata Kamba, Sabtu (21/2).

Menurutnya, polisi tidak ada alasan untuk tidak memproses hukum terduga pelaku.

“Jelas melanggar undang-undang yang ada, misalnya undang-undang perlindungan terhadap anak," ujarnya.

Selain telah dilaporkan ke polisi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta juga turun tangan mendalami kasus ini.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman mengatakan oknum guru yang bermasalah itu sudah dibebastugaskan dari aktivitas mengajar.

Jogja Police Watch meminta polisi untuk segera turun tangan memeriksa kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di SLB Yogyakarta.
