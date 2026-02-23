JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Cegah Scam untuk Pelanggan di Jogja, Indosat Hadirkan Fitur SATSPAM+

Cegah Scam untuk Pelanggan di Jogja, Indosat Hadirkan Fitur SATSPAM+

Senin, 23 Februari 2026 – 22:54 WIB
Cegah Scam untuk Pelanggan di Jogja, Indosat Hadirkan Fitur SATSPAM+ - JPNN.com Jogja
Indosat Ooredoo Hutchison menghadirkan fitur SATSPAM+ bagi pelanggannya, Jumat (20/2). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fitur Satuan Anti Spam dan Scam atau SATSPAM+ kini hadir di Yogyakarta. 

Fitur ini diluncurkan Indosat Ooredoo Hutchison untuk melindungi scam di aplikasi WhatsApp. 

Data dari Indosat mengungkapkan kasus penipuan digital selama Ramadan meningkat hingga 34,7 persen, di mana 89 persen terjadi melalui WhatsApp dan 64 persen lewat panggilan telepon.

Baca Juga:

SVP Head of Marketing Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Adiyanto Adhi Kusumo mengatakan fitur ini yang melindungi scam di WhatsApp ini pertama kali ada di Indonesia. 

"Layanan yang bisa memberikan perlindungan untuk WhatsApp call yang pertama di Indonesia, yang lain belum ada yang punya," kata Adi, Jumat (20/2).

Kemudahan lainnya pelanggan tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan.

Baca Juga:

"Cukup pakai My Im3 itu otomatis langsung bisa," katanya. 

SATSPAM+ ini bekerja secara real time untuk melindungi pelanggan dari ancaman penipuan melalui SMS, panggilan reguler, dan WhatsApp Call.

Indosat Ooredoo Hutchison meluncurkan fitur SATSPAM+ untuk mencegah scam melalui WhatsApp.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   SPAM indosat ooredoo hutchison scam SATSPAM+

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU