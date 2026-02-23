Cegah Scam untuk Pelanggan di Jogja, Indosat Hadirkan Fitur SATSPAM+
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fitur Satuan Anti Spam dan Scam atau SATSPAM+ kini hadir di Yogyakarta.
Fitur ini diluncurkan Indosat Ooredoo Hutchison untuk melindungi scam di aplikasi WhatsApp.
Data dari Indosat mengungkapkan kasus penipuan digital selama Ramadan meningkat hingga 34,7 persen, di mana 89 persen terjadi melalui WhatsApp dan 64 persen lewat panggilan telepon.
SVP Head of Marketing Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Adiyanto Adhi Kusumo mengatakan fitur ini yang melindungi scam di WhatsApp ini pertama kali ada di Indonesia.
"Layanan yang bisa memberikan perlindungan untuk WhatsApp call yang pertama di Indonesia, yang lain belum ada yang punya," kata Adi, Jumat (20/2).
Kemudahan lainnya pelanggan tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan.
"Cukup pakai My Im3 itu otomatis langsung bisa," katanya.
SATSPAM+ ini bekerja secara real time untuk melindungi pelanggan dari ancaman penipuan melalui SMS, panggilan reguler, dan WhatsApp Call.
