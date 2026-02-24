Warga Sentolo Geger, Pria Asal Bantul Ditemukan Tewas Tergantung di Jembatan Bantar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Artikel ini tidak ditujukan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, segeralah berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, atau pihak-pihak yang kompeten di bidang kesehatan mental.

Warga Kelurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo mendadak gempar pada Senin (23/2) setelah ditemukannya jasad seorang pria dalam posisi tergantung di bawah Jembatan Bantar Lama.

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa identitas korban berinisial M (42), yang merupakan warga Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.

Penemuan jasad tersebut pertama kali dilaporkan oleh warga sekitar yang melintas di area jembatan. Laporan tersebut segera direspons oleh pihak berwajib yang langsung meluncur ke lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, tim kepolisian bersama tenaga medis segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, petugas tidak menemukan adanya unsur pidana atau keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tragis ini.

Baca Juga: Terduga Penganiaya Driver ShopeeFood Menyerahkan Diri kepada Polisi

Penyebab kematian diduga murni akibat tindakan bunuh diri karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka akibat benda tajam atau benda tumpul.

"Korban meninggal karena murni gantung diri dan tidak ditemukan luka tanda-tanda kekerasan," ujar Iptu Sarjoko dalam keterangannya.