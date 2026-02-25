Demo di Mapolda DIY, 3 Mahasiswa Sempat Ditahan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Mapolda DIY pada Selasa malam (24/2) berujung ricuh. Massa yang hadir untuk menyuarakan protes terkait insiden kekerasan di Tual, Maluku, terlibat bentrok fisik dengan aparat kepolisian.

Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas dan respons atas meninggalnya seorang anak di Tual, Maluku, yang diduga akibat hantaman helm oleh anggota Brimob Polri. Massa menuntut keadilan dan evaluasi total terhadap tindakan represif aparat.

Situasi memanas saat massa aksi mencoba menerobos barikade kawat berduri yang dipasang di depan pintu masuk.

Massa berupaya merangsek masuk ke dalam area Mapolda DIY sehingga terjadi aksi saling dorong yang berujung pada pengrusakan pagar sisi timur Mapolda DIY.

Polisi sempat menahan tiga mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut untuk dimintai keterangan.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyesalkan jalannya aksi yang tidak berlangsung kondusif tersebut.

"Kami menyayangkan aksi tersebut berakhir ricuh dan terjadi pengrusakan pada pagar sisi timur Mapolda," ujar Ihsan dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Ihsan mengeklaim bahwa polisi sudah menerapkan prosedur pengamanan yang tepat dalam menangani massa aksi.