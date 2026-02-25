Geger Penemuan Mayat di Bantul, Polisi Sebut Korban Meninggal Karena Sakit

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 06:01 WIB
Ilustrasi - Penemuan mayat di Jogja. JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Bantul memastikan bahwa penemuan jenazah seorang wanita di Dusun Donotirto, Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, pada Senin malam (23/2), murni disebabkan oleh faktor kesehatan. Hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban.

Peristiwa bermula saat adik korban pulang ke rumah sekitar pukul 18.30 WIB. Ia merasa curiga karena rumah kakaknya dalam keadaan gelap gulita dengan jendela terbuka.

Bersama saksi lain, ia masuk untuk menyalakan lampu dan menemukan korban, yang diketahui berinisial S (63), dalam posisi tengkurap di atas sajadah mengenakan mukena.

Saat diperiksa, tubuh korban sudah dingin dan ditemukan bercak darah di area wajah.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara mendalam oleh Puskesmas Kasihan dan RS Bhayangkara Polda DIY.

Penyebab kematian diduga kuat akibat penyakit kronis, yaitu asma dan hipertensi tidak terkontrol.

Ditemukan tanda mati lemas karena kekurangan oksigen, seperti gusi dan tangan yang membiru. Darah yang keluar dari hidung dan mulut dipastikan sebagai proses alami kematian, bukan akibat kekerasan.

Korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 2 hingga 8 jam sebelum ditemukan.

Seorang wanita di Bantul ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan bercak darang di muka.
