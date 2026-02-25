Jadwal SIM Keliling di DIY Hari Ini, Rabu 25 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM A maupun SIM C, terdapat beberapa titik layanan yang dapat diakses pada hari ini, Rabu 25 Februari 2026.

Untuk wilayah Kota Yogyakarta, petugas Polresta Yogyakarta menyiagakan unit layanan di depan Puro Pakualaman mulai pukul 09.00 WIB, serta di Mal Pelayanan Publik Kompleks Balai Kota Jogja yang beroperasi lebih awal sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Sedangkan bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, layanan SIM Keliling dari Polres Gunungkidul hadir di Toserba Sambipitu, Patuk, yang mulai melayani pemohon sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Adapun untuk wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman, berdasarkan jadwal rutin yang tersedia, tidak terdapat agenda layanan keliling di titik luar sehingga warga disarankan untuk langsung mendatangi kantor Satpas atau Mal Pelayanan Publik masing-masing wilayah untuk mendapatkan pelayanan.

Proses pengurusan SIM kini memerlukan persiapan dokumen yang lebih saksama seiring dengan diterapkannya regulasi baru yang berlaku sejak 1 November 2024.

Setiap pemohon, baik untuk pembuatan SIM baru maupun perpanjangan, diwajibkan untuk melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan sebagai syarat mutlak administrasi.

Selain status kepesertaan JKN yang aktif, pemohon harus menyiapkan kartu identitas berupa E-KTP asli beserta fotokopinya sebanyak tiga rangkap untuk keperluan pendataan.

Khusus bagi warga yang ingin melakukan perpanjangan, SIM lama yang masih berlaku wajib disertakan agar status legalitas berkendara tetap bersambung tanpa harus menempuh prosedur pembuatan baru dari awal.