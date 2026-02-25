Satpol PP Gencar Merazia Gepeng Selama Bulan Ramadan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng selama bulan suci Ramadan. Langkah ini diambil guna mendukung program Jogja Zero Gepeng serta menjaga ketertiban umum di titik-titik strategis kota.

Dalam operasi terbaru, petugas menangkap dua orang gepeng di Kota Yogyakarta.

Razia gepeng ini mengacu pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto menegaskan bahwa intensitas operasi ditingkatkan selama Ramadan untuk merespons dinamika di lapangan.

"Rekan-rekan BKO Satpol PP yang kami tempatkan di kemantren juga melakukan operasi yang sama. Khususnya jika ada laporan atau aduan sekaligus temuan dari masyarakat," ujar Dodi.

Menurut Dodi, gepeng yang terjaring tidak langsung dilepas begitu saja. Mereka akan dibawa ke camp assessment Dinas Sosial DIY di Mergangsan atau ke shelter gepeng milik Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta di kawasan Pakualaman.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Indrawati mengatakan penempatan di shelter Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut bersifat sementara.

Di sana, petugas akan melakukan serangkaian prosedur, yaitu mencari keberadaan kerabat atau asal-usul gepeng, memeriksa kondisi fisik bagi yang membutuhkan.