Sultan HB X Minta PKJ Diterapkan di Seluruh Sekolah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) diberlakukan pada tahun pelajaran baru 2026-2027 di seluruh sekolah.

Permintaan tersebut ia sampaikan saat pertemuan dengan Dewan Pendidikan DIY pada Senin (23/2).

Ketua Dewan Pendidikan DIY Sutrisna Wibawa mengatakan PKJ sejak 2024 hanya diberlakukan di sebagian sekolah saja.

"Tadi kami diminta untuk segera ada kepyakan atau peresmian untuk dilakukan di semua sekolah, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan juga perguruan tinggi,” katanya.

PKJ merupakan pendidikan tentang nilai-nilai Jogja yang terkait dengan karakter.

PKJ sendiri merupakan tindaklanjut pidato Gubernur DIY pada 2019 tentang pendidikan khas kebudayaan.

“Untuk pelaksanaannya, saat ini buku PKJ maupun media-media pembelajarannya sudah siap. Kami juga sudah menyiapkan serangkaian bimbingan teknis dan akan terus berlanjut kami lakukan,” ujarnya.

Anggota DPRD DIY Raden Stevanus Christian Handoko mendukung penerapan PKJ di seluruh sekolah.