Jadwal Imsak dan Magrib di Jogja, Kamis 26 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Berikut ini adalah jadwal imsak dan magrib untuk wilayah Yogyakarta pada Kamis, 26 Februari 2026.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriyah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026.

Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) wajib mengetahui jadwal imsakiah dan magrib di wilayahnya.

Imsak atau imsakiah merupakan batas waktu umat Muslim yang hendak menunaikan sahur sebelum menjalankan puasa.

Perhitungan waktu imsak untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya ini disusun oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

Simak jadwal imsak dan magrib untuk wilayah DIY meliputi Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

1. Kota Jogja

Imsak: 04.17 WIB