Arus Bawah PDI Perjuangan Dukung Malioboro Sebagai Kawasan Pedestrian

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta mendukung wacana pedestrian penuh di kawasan Malioboro.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menegaskan Yogyakarta sebagai ruang publik yang humanis.

Anggota Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta Nur Oryza Argo mengatakan pedestrianisasi Malioboro sebagai langkah maju.

"Namun, harus diiringi dengan desain kebijakan yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan sosial," katanya, Selasa (24/2).

Menurutnya, kota bukan sekadar ruang wisata melainkan juga ruang hidup bagi juru parkir, pedagang kecil dan warga kampung.

"Kami siap mengawal kebijakan ini agar benar-benar menjadi kebijakan kerakyatan, bukan sekadar proyek simbolik," kata Oryza.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti mengatakan akan membatasi kendaraan berbahan bakar minyak saat kebijakan diterapkan.

“Jika Malioboro sudah menjadi kawasan pedestrian penuh, kendaraan yang masih menggunakan BBM tidak bisa masuk. Yang diperbolehkan hanya transportasi ramah lingkungan,” ujar Erni.