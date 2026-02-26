Perkuat Kepercayaan Konsumen, Lenovo Hadirkan Ekosistem Layanan Purnajual

JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 13:15 WIB
Layanan Lenovo purnajual. Foto: Dokumen Lenovo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Di tengah kondisi ekonomi yang mendorong konsumen untuk makin cermat dalam berinvestasi pada perangkat teknologi, Lenovo Indonesia menegaskan bahwa nilai sebuah perangkat tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi dan harga saat pembelian. Memahami pentingnya nilai jangka panjang, Lenovo menawarkan ekosistem layanan purnajual yang komprehensif untuk memastikan perangkat tetap andal dan produktivitas pengguna tetap terjaga.

Langkah ini diambil untuk memberikan rasa tenang bagi pengguna di Indonesia. Menurut Santi Nainggolan, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas layanan yang menyertainya.

“Kami ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga, maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales yang menyeluruh sehingga mereka dapat menggunakan perangkat Lenovo dengan lebih tenang dan percaya diri dalam jangka panjang,” ujar Santi dalam keterangannya kepada JPNN.

Salah satu layanan unggulan yang menjadi signature Lenovo adalah Accidental Damage Protection (ADP).

Layanan ini memberikan perlindungan tambahan terhadap kerusakan fisik yang tidak disengaja, seperti perangkat terjatuh, layar pecah, atau terkena tumpahan cairan.

Lini produk seperti IdeaPad Slim 3 kini telah dilengkapi dengan 2 tahun ADP, sementara perangkat gaming portabel seperti Lenovo Legion Tab Gen 3 mendapatkan perlindungan ADP ONE. Hal ini membantu pengguna menghindari biaya perbaikan tak terduga yang seringkali cukup tinggi.

Dukungan Khusus untuk Visual dan Performa Tinggi

Lenovo juga memberikan perhatian khusus pada perangkat monitor melalui layanan Advance Exchange. Bagi pengguna monitor Lenovo Legion, bilaman terjadi kendala pada perangkat keras seperti masalah panel atau motherboard, pelanggan akan menerima unit pengganti terlebih dahulu sebelum unit lama ditarik.

Lenovo menciptakan ekosistem layanan purnajual untuk konsumen mereka. Ada jaminan perbaikan untuk kejadian tak disengaja.
