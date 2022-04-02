JPNN.com

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Yogyakarta, Jumat 27 Februari 2026

Jumat, 27 Februari 2026 – 03:06 WIB
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Yogyakarta, Jumat 27 Februari 2026
Ilustrasi jadwal imsakiah di Yogyakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Berikut ini adalah jadwal imsak dan magrib untuk wilayah Yogyakarta pada Jumat, 27 Februari 2026.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriyah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026.

Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) wajib mengetahui jadwal imsakiah dan magrib di wilayahnya.

Imsak atau imsakiah merupakan batas waktu umat Muslim yang hendak menunaikan sahur sebelum menjalankan puasa. 

Perhitungan waktu imsak untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya ini disusun oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

Simak jadwal imsak dan magrib untuk wilayah DIY meliputi Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

1. Kota Jogja

Imsak: 04.17 WIB

Simak jadwal imsak dan magrib untuk wilayah Yogyakarta hari ini Jumat 27 Februari 2026.
