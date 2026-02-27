JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 27 Februari 2026

Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 27 Februari 2026

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:00 WIB
Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 27 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat, 27 Februari 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Baca Juga:

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : NGRENAK, KRANDON, KARAKAN, GESIKAN,DUKUH SIDOMOYO,PR GARDU INDUK, PR PESONA ALAM ASRI, PATUKAN, DN BODEH, DN NYAMPLUNG, KALIMANJUNG, KANIGORO, DN GEJAWAN, PR GEJAWAN, DN TEMUWUH, DN MANCASAN, DN PASEKAN, PR THE RESIDENT, DN DEPOK, DN PERENG KEMBANG, Dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : NOGOSAREN, MLANGI, SALAKAN, CAMBAHAN, PUNDUNG, PONOWAREN, PERUM NOGOTIRTO, KARANG TENGAH, KRAMATAN, NITEN, JL NOGOSAREN BARU, JL NOGOTIRTO, Dan Sekitarnya.

Baca Juga:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD
Lokasi Pekerjaan : Kemasan, gedongan, Depokan, sebagian purbayan (Kotagede), Ngeksigondo, gambiran, Pr Karyawan Pemda, Ponggalan, Pilahan, Pringgolayan, Jl Pelem Wulung, Jl Gedongkuning, Dagadu, Retnodumilah dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : Garongan, Pleret, Bugel, Bojong, Depok dan sekitarnya

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Jumat, 27 Februari 2026. Bantul, Kota Jogja, Sleman dan Kulon Progo mati lampu.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini info pemadaman listrik jadwal pemadaman listrik Pemadaman listrik jogja info Pemadaman Listrik hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU