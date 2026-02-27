Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 27 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat, 27 Februari 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : NGRENAK, KRANDON, KARAKAN, GESIKAN,DUKUH SIDOMOYO,PR GARDU INDUK, PR PESONA ALAM ASRI, PATUKAN, DN BODEH, DN NYAMPLUNG, KALIMANJUNG, KANIGORO, DN GEJAWAN, PR GEJAWAN, DN TEMUWUH, DN MANCASAN, DN PASEKAN, PR THE RESIDENT, DN DEPOK, DN PERENG KEMBANG, Dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : NOGOSAREN, MLANGI, SALAKAN, CAMBAHAN, PUNDUNG, PONOWAREN, PERUM NOGOTIRTO, KARANG TENGAH, KRAMATAN, NITEN, JL NOGOSAREN BARU, JL NOGOTIRTO, Dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD

Lokasi Pekerjaan : Kemasan, gedongan, Depokan, sebagian purbayan (Kotagede), Ngeksigondo, gambiran, Pr Karyawan Pemda, Ponggalan, Pilahan, Pringgolayan, Jl Pelem Wulung, Jl Gedongkuning, Dagadu, Retnodumilah dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi

Lokasi Pekerjaan : Garongan, Pleret, Bugel, Bojong, Depok dan sekitarnya