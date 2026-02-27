Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 27 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Jumat (27/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari cuaca cerah dan berawan.

Pada siang dan sore hari umumnya cuaca di Jogja mulai turun hujan yang akan tetap berlangsung sampai malam di Bantul dan Gunungkidul.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 27 Februari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan sedang

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan sedang

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan sedang

Malam: Hujan ringan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan sedang

Malam: Berawan