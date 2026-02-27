Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 27 Februari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Jumat (27/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari cuaca cerah dan berawan.
Pada siang dan sore hari umumnya cuaca di Jogja mulai turun hujan yang akan tetap berlangsung sampai malam di Bantul dan Gunungkidul.
Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 27 Februari 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan
