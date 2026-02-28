Sultan HB X Tegur BGN DIY: Jangan Sajikan Menu MBG Asal Jadi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespons tegas terkait maraknya keluhan masyarakat mengenai kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Sultan meminta pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara serampangan atau asal jadi.

Langkah ini diambil menyusul gelombang protes dari para orang tua siswa yang merasa sajian MBG saat ini kurang layak karena didominasi oleh roti, bukan makanan berat yang memenuhi standar gizi seimbang.

Sebagai tindak lanjut, Sultan HB X telah memerintahkan Sekretaris DIY untuk memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) Regional DIY guna melakukan evaluasi menyeluruh.

"Kami ajukan syarat kepada penanggung jawab bahwa tidak sekadar jadi. Harapannya menunya diperbaiki, tetapi juga ada harganya (transparansi biaya)," tegas Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2).

Sultan menekankan pentingnya perincian komponen biaya dalam setiap menu yang disajikan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidaknyamanan di masyarakat.

Dia mencontohkan, setiap item tambahan harus memiliki perhitungan harga yang jelas.

"Misalnya, dikasih pisang, pisang itu harganya berapa supaya clear. Jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak tidak nyaman," tambahnya.

Menanggapi teguran tersebut, Kepala BGN Regional DIY Gagat Widyatmoko menyatakan kesanggupannya untuk membenahi sistem penyediaan makanan.