Juru Parkir di Sleman Jadi Korban Penganiayaan dengan Sajam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang juru parkir menjadi korban penganiayaan di area parkir sebuah toko di Jalan Godean, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman pada Kamis (26/2).

Kasus yang sempat viral di media sosial itu menimpa pria berinisial Tb (52).

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan awalnya korban menegur seorang laki-laki yang tidur di area parkir.

"Teguran tersebut diduga membuat pelaku tersinggung dan kemudian melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam," katanya.

Tindakan pelaku tersebut membuat korban mengalami luka serius di bagian dada sebelah kiri.

"Seusai melakukan perbuatannya, pelaku berusaha melarikan diri. Namun, warga sekitar mengejar dan berhasil menangkap pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian," ujarnya.

Sedangkan korban mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Pelaku diketahui berinisial IMR (21) saat ini menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. (mcr25/jpnn)