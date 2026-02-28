JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Juru Parkir di Sleman Jadi Korban Penganiayaan dengan Sajam

Juru Parkir di Sleman Jadi Korban Penganiayaan dengan Sajam

Sabtu, 28 Februari 2026 – 12:40 WIB
Juru Parkir di Sleman Jadi Korban Penganiayaan dengan Sajam - JPNN.com Jogja
Situasi tempat penganiayaan yang dialami juru parkir di Banyuraden, Gamping, Sleman pada Kamis (26/2). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang juru parkir menjadi korban penganiayaan di area parkir sebuah toko di Jalan Godean, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman pada Kamis (26/2).

Kasus yang sempat viral di media sosial itu menimpa pria berinisial Tb (52).

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan awalnya korban menegur seorang laki-laki yang tidur di area parkir.

Baca Juga:

"Teguran tersebut diduga membuat pelaku tersinggung dan kemudian melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam," katanya.

Tindakan pelaku tersebut membuat korban mengalami luka serius di bagian dada sebelah kiri. 

"Seusai melakukan perbuatannya, pelaku berusaha melarikan diri. Namun, warga sekitar mengejar dan berhasil menangkap pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian," ujarnya. 

Baca Juga:

Sedangkan korban mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Pelaku diketahui berinisial IMR (21) saat ini menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. (mcr25/jpnn)

Seorang juru parkir di Kabupaten Sleman dianiaya orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   juru parkir sleman sleman penganiayaan senjata tajam juru parkir penusukan juru parkir penganiayaan di sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU