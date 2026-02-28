JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Almarhum Ustaz Muhammad Jazir ASP Dapat Penghargaan Sebagai Inovator Masjid

Almarhum Ustaz Muhammad Jazir ASP Dapat Penghargaan Sebagai Inovator Masjid

Sabtu, 28 Februari 2026 – 13:00 WIB
Almarhum Ustaz Muhammad Jazir ASP Dapat Penghargaan Sebagai Inovator Masjid - JPNN.com Jogja
Acara penghargaan kepada almahrum Ustaz Muhammad Jazir ASP oleh MES DIY pada Jumat (27/2). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan anugerah kepada almahrum ustaz Muhammad Jazir ASP sebagai sang inovator dan konseptor manajemen masjid pada Jumat (27/2).

Penganugerahan ini diterima langsung oleh keluarga almahrum di Bangsal Mataram, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY.

Ketua Umum MES DIY Edy Suandi Hamid mengatakan Ustaz Muhammad Jazir ASP mewariskan keberanian dalam menerapkan prinsip manajemen keuangan yang transparan dan amanah di Masjid Jogokariyan. 

Baca Juga:

"Beliau sering menyampaikan bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW adalah pusat segalanya. Pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat musyawarah, bahkan pusat distribusi kesejahteraan. Semangat inilah yang beliau hidupkan kembali di Masjid Jogokariyan," kata Edy.

Kemudian, almahrum memperkenalkan prinsip yang sangat visioner, yaitu saldo infak masjid nol rupiah.

"Artinya, dana umat tidak boleh mengendap tanpa manfaat. Dana harus bergerak, berputar, dan memberdayakan umat," katanya. 

Baca Juga:

Prinsip tersebut melahirkan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, seperti ATM beras untuk warga kurang mampu, bazar dan pasar Ramadan yang menggerakkan UMKM jemaah, usaha katering komunitas, angkringan jemaah hingga pengembangan wakaf progresif.

Edy mengatakan pemikiran tersebut sangat relevan dengan agenda besar ekonomi syariah nasional.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY memberikan penghargaan kepada almahrum ustaz Muhammad Jazir ASP sebagai inovator dan konseptor manajemen masjid.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Masjid Jogokariyan mes diy ustad muhammad Jazir ASP manajemen masjid ustaz muhammad jazir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU