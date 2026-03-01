JPNN.com

Minggu, 01 Maret 2026 – 05:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, 1 Maret 2026: Sleman Hujan Petir - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca di Yogyakarta selama beberapa hari ini (Foto: Antara)

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (1/3). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari cuaca cerah dan berawan.

Pada siang dan sore hari umumnya cuaca di Jogja mulai turun hujan. Di Sleman bahkan akan turun hujan petir pada sore hari.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

