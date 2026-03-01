Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, 1 Maret 2026: Sleman Hujan Petir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (1/3). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari cuaca cerah dan berawan.

Pada siang dan sore hari umumnya cuaca di Jogja mulai turun hujan. Di Sleman bahkan akan turun hujan petir pada sore hari.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan