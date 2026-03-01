Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, 1 Maret 2026: Sleman Hujan Petir
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (1/3). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari cuaca cerah dan berawan.
Pada siang dan sore hari umumnya cuaca di Jogja mulai turun hujan. Di Sleman bahkan akan turun hujan petir pada sore hari.
Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.
Baca Juga:
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Minggu, 1 Maret 2026. Sleman hujan petir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News