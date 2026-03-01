Jadwal Bioskop Yogyakarta Hari Ini: Pilihan Film Menarik di Akhir Pekan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang berencana menghabiskan waktu di bioskop, hari ini, Minggu 1 Maret 2026 tersedia berbagai pilihan film mulai dari genre horor, drama, hingga film keluarga. Lima lokasi utama, yakni Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall, dan Transmart Maguwo telah menyiapkan jadwal pemutaran dari siang hingga malam hari.
CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall) menawarkan pengalaman menonton premium dengan format 4DX dan Velvet, sementara CGV Transmart Maguwo hadir dengan pilihan film lokal dan harga yang kompetitif.
Berikut kami sajikan jadwal pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026.
1. Plaza Ambarukmo (Ambarukmo XXI)
Titip Bunda di Surga-Mu (R17+): 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
Marty Supreme (R21+): 12:10, 15:00, 17:50, 20:40
Scream 7 (R17+): 16:25, 20:40
Lift (SEMUA UMUR): 12:25, 14:25, 18:40
Lima bioskop di Jogja menawarkan film-film menarik untuk hari ini, Minggu 1 Maret 2026.
