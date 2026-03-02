Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 2 Maret 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) mengumumkan adanya pemadaman listrik sementara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 2 Maret 2026. Pemeliharaan ini difokuskan pada wilayah kerja Unit Layanan Pelanggan (ULP) Wates guna meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di masa mendatang.

Berdasarkan rilis resmi, pemadaman direncanakan berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. Adapun alasan utama penghentian aliran listrik sementara ini adalah untuk keperluan pemasangan konstruksi jaringan baru di beberapa titik strategis.

Wilayah Terdampak

Masyarakat yang tinggal atau memiliki usaha di wilayah berikut diimbau untuk bersiap-siap:

Garongan

Pleret

Bugel

Bojong

Depok, dan serta kawasan di sekitarnya.

Instruksi Keamanan bagi Masyarakat

Pihak PLN memohon maaf atas terganggunya aktivitas warga akibat agenda pemeliharaan ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pelanggan disarankan untuk mencabut peralatan elektronik dari stopkontak sebelum jadwal pemadaman dimulai.

Perlu diingat bahwa jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi cuaca dan kendala teknis di lapangan. Apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari estimasi, aliran listrik akan langsung dinormalkan kembali.

Masyarakat dapat memantau perkembangan terkini melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi layanan pelanggan di nomor 123. (mar3/jpnn)