Senin, 02 Maret 2026 – 05:50 WIB
Jadwal Layanan SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Senin 2 Maret 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Sleman. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya hampir habis, pastikan Anda memperhatikan jadwal pelayanan perpanjangan SIM pada hari ini, Senin 2 Maret 2026.

Sejumlah titik layanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah disiapkan untuk melayani masyarakat.

Wilayah Kota Yogyakarta
Masyarakat Kota Jogja dapat mengakses layanan perpanjangan SIM di tiga lokasi utama mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB:

Satpas Polresta Yogyakarta

Alkid Simon Palace (Kawasan Alun-Alun Kidul)

MPP (Mal Pelayanan Publik) Balai Kota Yogyakarta

Wilayah Kabupaten Sleman
Untuk warga Sleman, pelayanan hari ini tersedia di Satpas Polresta Sleman: Mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

Persyaratan Penting yang Wajib Dibawa

