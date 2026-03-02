KAI Daop 6 Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Program Motor Gratis Lebaran 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta mulai melayani Program Motor Gratis (Motis) Angkutan Lebaran 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Program ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mudik menggunakan sepeda motor dengan cara yang lebih aman, nyaman, dan efisien.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan pendaftaran program ini resmi dibuka mulai Minggu 1 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga 29 Maret 2026. Melalui program ini, sepeda motor pemudik akan diangkut menggunakan gerbong khusus, sementara pemiliknya dapat menikmati perjalanan di kereta penumpang ekonomi.

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui dua cara, yaitu melalui laman resmi nusantara.kemenhub.go.id atau datang langsung ke posko pendaftaran di Stasiun Lempuyangan atau Stasiun Purwosari pada jam layanan pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Bagi peserta yang mendaftar secara online, Feni menekankan pentingnya melakukan verifikasi ke posko sesuai waktu yang ditentukan guna menghindari penghapusan pendaftaran secara otomatis oleh sistem.

Rute dan Jadwal Keberangkatan

Wilayah Daop 6 Yogyakarta melayani dua relasi utama. Pertama, relasi Lempuyangan – Kampung Bandan (PP). Keberangkatan dari Lempuyangan tersedia pada KA 7707 (pukul 19.30 WIB) dan KA 7709 (pukul 09.20 WIB).

Kedua, relasi Madiun – Kampung Bandan (PP) yang juga melayani naik-turun di Stasiun Purwosari dan Lempuyangan. Keberangkatan dari Purwosari tersedia pada KA 7712 (pukul 18.37 WIB) dan KA 7711 (pukul 06.55 WIB).

Untuk menjaga ketertiban dan keselamatan, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon peserta.

Peserta wajib menyiapkan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan SIM C yang masih berlaku.