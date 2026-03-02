Bos Surya Group Kecelakaan di Kulon Progo, Polisi Selidiki Penyebabnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bos Surya Group Muhammad Suryo bersama sang istri mengalami kecelakaan di Jalan Wates-Purworejo pada Minggu (1/2). Keduanya diketahui berboncengan mengendarai motor gede (moge).

Peristiwa yang terjadi pada sore hari itu mengakibatkan sang istri Anis Syarifah meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Kulon Progo mengatakan kecelakaan tersebut terjadi di simpang empat melibatkan kendaraan korban dan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh AA dan DN.

"Saat ini Satlantas Polres Kulon Progo masih melakukan penanganan intensif dengan melaksanakan olah TKP secara menyeluruh," katanya, Senin (2/3).

Untuk mengungkap kronologi yang menewaskan istri pemilik rokok merek HS tersebut, kepolisian menggunakan metode traffic accident analysis (TAA).

"Proses ini dilakukan guna memastikan kronologi kejadian secara akurat, mengumpulkan barang bukti serta melengkapi data-data yang diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Iptu Sarjoko juga menyebut pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.

Menurutnya, penyebab kecelakaan masih belum dapat disimpulkan sebelum proses olah TKP rampung.