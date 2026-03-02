Antisipasi Lonjakan Kendaraan, Dishub Bantul Siagakan 7 Pos Pantau di Jalur Utama

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai mematangkan persiapan menyambut arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah. Sebagai langkah antisipasi lonjakan volume kendaraan, tujuh pos pantau akan didirikan di sejumlah titik strategis yang menjadi urat nadi lalu lintas di wilayah tersebut.

Kepala Dishub Bantul Singgih Riyadi mengatakan koordinasi lintas sektoral bersama Dishub DIY telah dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama masa libur Lebaran 2026.

Tujuh pos tersebut ditempatkan pada jalur-jalur utama yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga serta akses masuk utama ke wilayah Bantul.

Ketujuh pos pemantauan arus mudik Lebaran 2026 di Bantul, antara lain di simpang Klangon Sedayu yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, pos Piyungan sebagai jalur utama menuju Kabupaten Gunungkidul, pos Srandakan, Jembatan Kabanaran yang menjadi penghubung Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Bantul-Kulon Progo, Jembatan Depok, dan akses masuk lainnya di wilayah strategis Bantul.

"Khusus di Jembatan Kabanaran, kami akan mendirikan pos terpadu bersama Dishub DIY mengingat posisinya yang vital menghubungkan JJLS," ujar Singgih, Senin (2/3/2026).

Selain mengawal arus mudik, Dishub Bantul juga memberikan perhatian khusus pada lonjakan wisatawan yang diprediksi akan memadati Bantul mulai H+1 Lebaran.

Skema pengamanan ini berkaca pada keberhasilan penanganan arus saat libur Natal dan Tahun Baru lalu.

Tak hanya soal arus jalan, faktor keselamatan kendaraan juga menjadi prioritas. Berdasarkan instruksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), petugas akan melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check secara intensif.