Harga Barang-Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran 2026

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan kondisi stok pangan di Kabupaten Sleman dalam kondisi aman. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa komoditas, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi masih dalam taraf wajar.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY Eling Priswanto seusai memimpin inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Sleman Unit 1 & 2 serta Indogrosir pada Senin (02/03).

Dalam pemantauan tersebut, Eling mengungkapkan bahwa kenaikan harga memang terjadi pada beberapa komoditas, tetapi tidak signifikan.

Salah satunya adalah daging ayam yang mengalami kenaikan rata-rata Rp 2.000 per kilogram, dengan harga jual di kisaran Rp 39.000 hingga Rp 41.000.

"Kenaikan ini wajar setiap tahun menjelang Lebaran. Selain ayam, beras juga naik sedikit sekitar Rp 200 menjadi Rp 15.000 per kg dan minyak kemasan naik Rp 1.000," jelas Eling dalam keterangannya kepada jurnalis.

Di sisi lain, beberapa komoditas justru menunjukkan tren penurunan harga yang menggembirakan.

Harga telur ayam yang sebelumnya Rp 31.000 kini turun menjadi Rp 29.000, sementara cabai rawit yang sempat melambung di angka Rp 110.000 kini turun drastis ke harga Rp 85.000 per kg.

Meski saat ini stok pangan dinyatakan aman, TPID DIY telah menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi lonjakan harga atau kelangkaan di kemudian hari.