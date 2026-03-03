Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa, 3 Maret 2026.
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK dan Pemeliharan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Jl. Ratu Boko, SD N Bokoharjo, SLB Bhakti Pertiwi, MBS Prambanan, PT. Mega Andalan kalasan, Dn Cepit, Candi Barong, Candi / Tebing Banyunibo, Dn Serut, Dn Candi Keblak, Jl Candi Ijo, Dn Marangan, Dn Majasem, Dn Polengan, Dn Tinjon, IPLT Madurejo, Kantor Kel. Sambirejo, Dn Gunungsari, Dn Nglengkong, Dn Groyokan, Tebing Breksi, SD N Sambirejo, SMP N 4 Prambanan, Puskesmas Pembantu Sambirejo, Dn Gedang, Dn Mlakan, Dn Gunung Ijo, Dn Nglangkap, Candi Ijo, Coffe & Resto Watu langit dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penggantian konstruksi guna layanan PBPD
Lokasi Pekerjaan : Gedongkiwo, Jl Bantul, JL MT Haryono, Patehan kidul, Patehan tengah, Patehan lor, Ngadisuryan, SMAN 7, Kumendaman, Jl Sugeng Jeroni dan sekitarnya.
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Selasa 3 Maret 2026. Sleman dan Kota Jogja mati lampu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News