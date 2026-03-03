Eskalasi Timur Tengah Memanas, Nasib Jemaah Umrah DIY Dipastikan Masih Aman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran global, termasuk bagi para jemaah umrah asal Indonesia. Meski situasi kian dinamis, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah DIY memastikan hingga saat ini jemaah asal Yogyakarta dalam kondisi aman dan belum ada laporan kendala kepulangan.

Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenhaj DIY Jauhar Mustofa mengatakan bahwa pihaknya terus memantau situasi di lapangan. Hingga Senin malam, arus keberangkatan jemaah dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih berjalan lancar.

"Sejauh pantauan kami relatif tidak ada kendala. Sampai tadi malam masih ada yang berangkat dan sudah landing di sana dengan aman," ujar Jauhar di Yogyakarta, Senin.

Pemerintah pusat melalui Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah tidak tinggal diam. Tim khusus atau task force telah diterjunkan di tiga titik strategis Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan Madinah.

Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko jika sewaktu-waktu terjadi perubahan jadwal atau pembatalan penerbangan akibat penutupan ruang udara di kawasan konflik.

Tim ini bertugas mendampingi jemaah, terutama dalam proses kepulangan ke tanah air.

Terkait jumlah pasti jemaah asal DIY yang saat ini berada di Arab Saudi, Jauhar mengakui belum memiliki data lengkap karena biro perjalanan umrah tidak diwajibkan melapor secara spesifik ke Kanwil daerah. Namun, koordinasi dengan pusat terus dilakukan.

Mengingat situasi keamanan yang tidak menentu, pemerintah mengeluarkan poin-poin penting bagi masyarakat.