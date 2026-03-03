Jangan Tunggu Mogok! Begini Panduan Servis Mobil Sebelum Mudik Lebaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Libur Lebaran segera tiba. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan mudik atau berwisata menggunakan kendaraan pribadi, memastikan kondisi mobil dalam keadaan prima bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hal ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan selama di perjalanan.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh pada komponen vital kendaraan sebelum menempuh jarak jauh.

Komponen pertama yang wajib diperiksa adalah ban. Menurut Yannes, ban yang kurang tekanan angin bukan hanya mempercepat keausan, tetapi juga berisiko tinggi menyebabkan gagal ban dan membuat konsumsi BBM lebih boros.

Pastikan tekanan angin sesuai rekomendasi saat ban dingin. Periksa juga tapak, dinding ban dari benjolan atau retak, serta kesiapan ban cadangan.

Lampu, wiper, dan klakson harus dipastikan berfungsi normal agar pengemudi tetap aman dalam berbagai kondisi cuaca.

Bagi pemilik mobil bensin atau diesel, pengecekan cairan dan sistem penggerak menjadi kunci agar tidak terjadi overheat.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah mengecek oli mesin, filter oli, coolant radiator, dan minyak rem.

"Bila oli sudah gelap, kental, atau mendekati interval penggantian, segera ganti sebelum berangkat," ujar Yannes.