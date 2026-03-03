Ritual Melasti di Pantai Ngobaran, Umat Hindu Sucikan Diri Menyambut Nyepi Saka 1948

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Pantai Ngobaran, Kabupaten Gunungkidul, dipadati oleh umat Hindu dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya yang melaksanakan Upacara Melasti, ritual suci pembersihan diri dan alam semesta menjelang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 pada Selasa (03/03).

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DIY AKBP (Purn) I Nengah Lotama mengatakan Melasti merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian rutin tahunan.

"Melasti bertujuan untuk menyucikan diri dan alam semesta sebelum memasuki hari Nyepi. Setelah prosesi di Pantai Ngobaran, rangkaian akan dilanjutkan dengan upacara Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan sekitar dua minggu mendatang," ujar I Nengah Lotama dalam sambutannya.

Nuansa spiritual di Pantai Ngobaran terasa makin kental dengan hadirnya tokoh agama dan pejabat daerah.

Kepala Kantor Kemenag Gunungkidul Mukotib menyoroti keunikan lokasi ini sebagai simbol nyata toleransi di Yogyakarta. Di kawasan ini, Pura Segara Wukir berdiri berdampingan dengan situs-situs bersejarah lainnya.

Kemenag mengajak umat untuk terus merawat semangat Sak Eko Kapti (satu tekad bulat) serta menjalankan kewajiban moral Hamemayu Hayuning Bawono demi kelestarian alam.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan daerahnya.

"Gunungkidul adalah rumah bagi keberagaman. Perayaan ini menjadi bukti bahwa nilai Tri Hita Karana—hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam—harus terus dijaga," tegas Bupati Endah.