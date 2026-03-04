Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 4 Maret 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu, 4 Maret 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Jl. Jend, Kepuh, Jl Balapan, Iromejan, Gardena, Superindo, Artotel Suites Bianti, Vinolia (Sudirman)dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : PFK Tol dan Pemeliharan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Pr Polda, Pr Purwomartani, Kantor Kel.Purwomartani, PUSKESMAS, SMP N 3 Kalasan, PT. ASA, Dn Dukuh, Dn Randusari, Dn Sambisari, Dn Sidokerto, Dn Pundongrejo, Pr Puri Larasati, Dn Temanggal, Pondok Pesantren Ora Aji, Dn Bojan, Dn Karangmojo, Dn Tundan, Dn Kujon, Dn Kadirojo 1, PT Bumyang Glove Perdana, TK/SD Kanisius, SMA Masa Depan, SDIT Ukhuwah Islamiyah, PT. Solusky Printing, PT. Jogja Glove Indonesia, Dn Kadirojo 2, Yayasan Sayap Ibu, CV. Evergreen Buana Prima Sandang, PT. Sukses Jinyoung, Pr Royal Ambarukmo, Griya LPP Asri, Tyaga Residence, Dn Karanglo, Pr Tjokro Garden, SD/SMP Cahaya Bangsa, Dn Tapan, Pr Purimas Bandara, Pr Pondok Permai Bandara, Dn Juwangen, Dn Sorogenen, BP2MI dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : PFK dan Pemeliharan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn Sidorejo, Dn Sambiroto, Pr Griya Purwa Asri, Pr Asoka Citra, Pr UPN Veteran, SD N Sambiroto1, Dn Karanglo/Grenjeng, Dn Dayakan, Dn Jambusari, Pr Griya Gatra Sejahtera, Pr Citra Ringin Mas, Pr Agatama Residences, UGM Techno Park, Pr Purwo Elok, Pr Permata Purwo, Pr Griya Purwo Indah, Pr Griya Gatra Sejahtera, , Pr Citra Amarta, Dn Bromonilan, BBPPKS Regional III Yogyakarta, Pr Pertamina, Dn Japlaksari, Pamella 7, BRI Unit Purwomartani, dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.