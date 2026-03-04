Cuaca Jogja Hari Ini: Waspada Hujan Petir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Rabu 4 Maret 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

Pada pagi hari, cuaca akan cerah atau berawan. Namun, memasuki siang hari akan turun hujan.

Di Kota Yogyakarta dan Sleman akan turun hujan petir pada siang dan sore hari. Sedangkan di wilayah lainnya hujan turun dengan intensitas ringan hingga sedang.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Rabu 4 Maret 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan petir

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan